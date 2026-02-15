この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【2月15日 AFP】米国のバラク・オバマ元大統領は14日、ドナルド・トランプ米大統領が、オバマ夫妻を猿に見立てた人種差別的な動画を投稿したことについて初めて言及し、政治の場での礼儀や恥の意識が欠如しているとして批判した。インタビューでの質問に答える形で批判した。

2月5日にトランプ氏のSNS「トゥルース・ソーシャル」のアカウントで共有されたこの動画は、米政治界で広く非難された。ホワイトハウスは当初「偽りの怒り」だとして批判を退けていたが、その後スタッフのミスによるものだと認め、投稿を削除した。

約1分の動画は、トランプ氏が2020年大統領選に関する陰謀論をあおる内容で、オバマ夫妻の顔を猿の体に合成した画像が後半に約1秒間映し出された。

オバマ氏は、14日に公開された左派政治ポッドキャスター、ブライアン・タイラー・コーエン氏とのインタビューで初めてこの動画についてコメントした。

コーエン氏は「議論がこれまで見たことのないほど低劣な水準にまで落ちている。数日前には、トランプ氏があなたの顔を猿のものと合成した写真を投稿した」と話を振り、「われわれが陥ったこの状況からどうやって立ち直るのか？」と質問した。

これに対しオバマ氏は「このような振る舞いを深く憂慮している米国人が大多数だ」とトランプの名前を挙げることなく述べた。

「ソーシャルメディアやテレビでは、茶番のような状況が広がっている。かつては品位や礼儀、そして公職への敬意を重んじていた人々の間でも恥の意識が失われてしまったように見える」と答えた。

オバマ氏はまた、このようなメッセージが中間選挙で共和党に悪影響を及ぼすと予測し、「最終的には、米国民が答えを出すだろう」と述べた。

問題の動画についてトランプ氏は、動画の主張の核心部分を支持すると述べたが、終盤にある問題のクリップは見ていないと記者団に語っている。(c)AFP