【2月13日 AFP】米中央情報局（CIA）は12日、中国指導部に不満を抱く人民解放軍の将校などを対象にスパイを募集する新たな中国語動画を公開した。中国政府の反発は必至だ。

CIAのユーチューブチャンネルに投稿されたこの動画は、架空の中国将校が「指導部が守っているのは自分たちの利益だけ」であり、「彼らの権力は数え切れないほどのうその上に成り立っている」と結論付け、CIAへの連絡を決意する様子を描いている。

さらに、将校が家族と共に自宅で過ごした後、車に乗って土砂降りの雨の中で検問所を通過した後、車内でノートパソコンを取り出し、キーボードを打ちながら「この道を選ぶことが、家族と祖国のために戦う私の道だ」と語る様子が続く。

動画には中国語のキャプションが添えられており、中国の指導部や軍、その他さまざまな分野に関する情報提供を呼びかけている。

キャプションには、「中国の高官に関する情報をお持ちですか？ あなたは軍の将校ですか？ あるいは軍と取引をしていますか？ 諜報（ちょうほう）、外交、経済、科学、先端技術の分野で働いていますか？ あるいはこれらの分野で働く人々と取引をしていますか？」「ぜひご連絡ください。私たちは真実を知りたいのです」と書かれている。

CIAには「Tor」の秘密サービスを通じて安全に連絡できると付け加えている。

CIAは昨年も、複数の動画を公開。ジョン・ラトクリフ長官によると、中国当局者を勧誘する狙いがあったという。

中国外務省は当時、こうした動画を「露骨な政治的挑発」と非難し、「米国は中国を悪意を持って中傷・攻撃するばかりか、中国当局者を公然と欺き、投降するよう誘惑している」と述べた。(c)AFP