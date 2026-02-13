この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【2月13日 AFP】英ロンドン北部の裁判所は12日、勤務先の保育園で児童を性的に虐待してその場面を撮影し、児童ポルノ2万6000点以上をダウンロードした元保育士の男に対し、拘禁18年の判決を言い渡した。

ビンセント・チャン被告（45）は、性的暴行など56件の罪を認めた。その中には、2022～2024年に勤務先のロンドン北部の保育園で、昼寝中の3～4歳の女児4人を性的虐待したことも含まれている。

ジョン・ドッド判事は判決言い渡しで、チャン被告による一連の性的虐待を「極めて卑劣で倒錯的、堕落している」と評した。

さらに、「あなたは性的捕食者となり、明らかにすべての倫理観を失った」「（被害者たちは）幼すぎてあなたの行為を誰かに知らせることができず、無防備な状態だった」と付け加えた。

チャン被告は、拘置所から支給されたグレーのトラックスーツに身を包み、3人の警備員に挟まれて出廷。判決を言い渡される際、感情を表に出さなかった。

満員の傍聴席には、涙を流しながら判決を見守った被害者やその家族もいた。

チャン被告の犯罪は遅くとも2011年から始まった。2017年から2024年に犯罪が発覚し停職処分を受けるまでは、ロンドン北部の同保育園で7年間勤務していた。

同保育園で働く前は、2007年から2017年までロンドン北部の学校に勤務。同校の教室で女子生徒のスカートの中を盗撮した罪と、教室で自慰行為を撮影した罪で有罪判決を受けた。

フィリップ・ストット検事は法廷で、チャン被告の犯罪行為は保育業界全体への信頼を損なったと主張。

性的に虐待した子どもたちだけでなく、「子どもたちを彼に託したすべての家族にも」害を及ぼしたと述べた。

「すべての親にとって最悪の悪夢だ。突然、子どもたちが虐待に巻き込まれた可能性があると告げる手紙を受け取った家族は、言葉では言い表せないほどの苦痛を味わっている」と述べた。

警察は、チャン被告が隠し撮りした、少女や女性が着替えたりトイレを使ったりする様子を捉えた動画も発見した。

チャン被告はまた、保育園や学校を退職した後の2024年と2025年に、児童わいせつ画像を撮影したことも認めた。

ある女性は、2011年に寝ている間にチャン被告に性的暴行を受け、その場面を撮影されていたことを知り「凌辱（りょうじょく）された」と感じたと語った。

女性は法廷で読み上げられた被害影響陳述書の中で、「あなたは毎日、絶え間なく裏切り行為を続け、それは今や時を超えて、私がかつて大切にしていたすべての思い出を汚した」と述べた。

英国の保育園で近年、性的虐待事件が相次いで発覚していることを受け、キア・スターマー首相は11日、保育施設に対し防犯カメラ設置を義務付けるかについて協議していると述べた。

英国では数日前にも、イングランド南西部ブリストルの裁判所が、保育士の男ネイサン・ベネット被告に対し、2歳と3歳の男児5人に対するレイプや性的暴行を含む複数の性的虐待の罪で有罪判決を言い渡したばかり。(c)AFP