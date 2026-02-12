【2月12日 AFP】英国のキア・スターマー首相は11日、イングランド・プレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドのジム・ラトクリフ共同オーナーが「英国は移民によって植民地化された」と発言したことを非難し、謝罪を求めた。発言については「不快で誤っている」とした。

英国のスカイニュースのインタビューでラトクリフ氏は「給付金を受ける人が900万人に上り、移民が大量に流入している経済は成り立たない」と述べ、英国への多数の移民が経済に悪影響を与えていると示唆した。

「つまり、英国は植民地化されている。コストがかかりすぎる」とし、「英国は移民によって植民地化されている。そうだろう？」と繰り返した。

インタビューではさらに、2020年の英国の人口が5800万人で「今は7000万人だ」と誤った統計を引用した。国立統計局（ONS）の人口推計によると、2020年中頃の英国の人口は6700万人で、2024年中頃には7000万人弱だった。英人口が5800万人を超えたのは1994～95年で、今から30年以上前だ。

ラトクリフ氏の発言が報じられてから数時間後、スターマー氏はX（旧ツイッター）に「不快で誤っている」と投稿。「英国は誇り高く、寛容で多様な国だ。ジム・ラトクリフは謝罪すべきだ」と非難し、スカイニュースの記事へのリンクを添えた。

首相府報道官は「われわれの国を分断しようとする者たちを手助けする発言」と指摘した。(c)AFP