【2月12日 CGTN Japanese】北京市内で2月9日、2026年の春節（旧正月、2026年は2月17日）期間中に公開される映画のリストが発表されました。一部作品については制作関係者が見どころを紹介しました。

春節期間に上映される映画のカテゴリーと題材はさまざまで、喜劇、アクション、アニメ、SFなどのジャンルを網羅しています。張芸謀（チャン・イーモウ）監督による「驚蟄無声」は、重要情報の流出事件を受けて国家安全チームが行動し、捜査が深まるにつれて「音声無き勝負」が静かに繰り広げられる物語です。アクション映画の「鏢人：風起大漠」は、広々とした砂漠を行き来する鏢人（ひょうじん、かつて旅人や貨物輸送を護衛した人）が謎の人物を長安に護送する依頼を引き受け、その途上で包囲網に遭遇し、宿命の絆が次第に明らかになっていく物語です。「飛馳人生3（ペガサス3）」は、最後のバヤンボラグでのラリーが幕を閉じ、レーサーが現実に戻って新たな挑戦に向き合って道を切り開く物語です。SFアクションの「星河入夢」は、近未来に仮想夢境システムの「良夢」が登場し、良夢の管理者と艦長が夢の中を通り抜けながら関門を突破する、想像力あふれる夢の冒険を繰り広げる物語です。「熊猫計画 部落奇遇記（パンダ・プラン：トライバル・アドベンチャー）」は、パンダの「フーフー（胡胡）」とスーパースターが不思議な部族の村に思いもよらず迷い込み、このユニークなコンビが部族が抱える難題の解決に一役買う物語です。「熊出没・年年有熊（熊出没 バック・トゥ・アース大作戦）」は、招かざる客の到来による危機に直面した熊大（シオンダー）、熊二（シオンアル）、光頭強（グアントウチアン）が、力を合わせて困難を乗り越え、危機を脱する物語です。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

