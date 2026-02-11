【2月11日 AFP】北欧スウェーデンは9日、国籍取得に関する規則を厳格化する計画を発表した。「真面目に働いて暮らしている」ことを要件とし、言語能力および一般常識に関する試験を導入し、居住期間の要件を現行の5年以上から8年以上に引き上げる。

議会で承認されれば、新規則はスウェーデンの建国記念日である6月6日に発効し、既に処理中の申請にも適用される。

スウェーデンのウルフ・クリステション政権は中道右派3党による少数連立政権で、極右政党「スウェーデン民主党」の閣外協力を受けて過半数を確保している。

ヨハン・フォシェル移民相は、記者団に対し、現在、スウェーデン国籍の取得は簡単すぎると指摘。

「国籍は、もっと大きな意味を持つべきだ」「誇りとは、何かに一生懸命取り組んだ時に感じるものだ。しかし、そうしたことが国籍取得で求められていない」と述べた。

「スウェーデン語を一言も話せず、スウェーデン社会について何一つ知らず、無収入でも、5年で国籍を取得することができる」

さらに、最近話題になった事件に言及し、「殺人罪で服役している間にも国籍を取得することができる」と述べた。

「これは明らかに、真面目に働いて暮らしている人々と、既にスウェーデン国籍を得ている人々の両方に、全く間違ったメッセージを送っている」と述べた。

2015年の欧州移民危機でスウェーデンに大量の移民が流入した後、歴代の政権は右派・左派を問わず、難民と移民に関する規則を厳格化している。

スウェーデンは長年にわたり移民の社会統合に苦労しており、多くの移民がスウェーデン語さえ覚えず、犯罪率や失業率の高いスラムで暮らしている。

新たな規則では、出身国またはスウェーデンで犯罪歴がある者は、刑期を終えてから最長で17年待たなければ国籍取得を申請できなくなる。

さらに、「真面目に働いて暮らしていない」と判断された者に国籍は与えられない。多額の借金を抱えている、接近禁止命令を受けた、薬物依存症であるであるといったものがこれに該当する。

また、年金生活者と学生を除き、税引き前の月収が2万クローナ（約35万円）以上でなければ国籍取得を申請できない。

政府によると、国籍取得試験は隣国デンマークや米国で実施されているものと同様で、最初の試験は8月に実施される予定だ。(c)AFP