【2月10日 AFP】中国は10日、高市早苗首相が「中国とのさまざまな対話にオープン」と前日の記者会見で述べたことを受け、まずは「具体的な行動」を示すべきと主張し、日本側の対話の呼びかけを事実上退けた。

中国側の「具体的な行動」には、台湾有事をめぐり「存立危機事態になりうる」とした11月の発言の撤回が含まれている。この発言をきっかけに、中国との間には緊張が生じている。

衆院選で圧勝した翌日、高市氏が記者会見で「中国とのさまざまな対話にオープン」と発言したことについて、中国外務省の林剣報道官は「真の対話はお互いを尊重することに基づくべきだ」とコメント。

「対話を口で宣言しながら対立を続ける──このような対話は誰も受け入れないだろう」と定例記者会見で述べた。

また、日本政府に対しては「具体的な行動を通じて対話への誠意を示すべきだ」とし、「もし日本が本当に中国との戦略的で互恵的な関係を発展させたいのであれば、それは非常に簡単で明確だ。高市氏の台湾に関する不適切な発言を撤回することだ」と述べた。(c)AFP