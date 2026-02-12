【2月12日 CGTN Japanese】ロシアのラブロフ外相は2月8日、「エプスタイン事件に関する文書は西側の正体を暴き、西側エリートの『サタニズム（悪魔崇拝）』も暴露した」と述べました。

同外相はまた、「エプスタイン事件が暴露したのは『集団的西側』だけでなく、西側全体を支配し、世界全体を支配しようとする『深層連盟』だ。この事件は人間の理解の範囲を完全に超えている」と指摘しました。

エプスタイン氏は2008年に未成年者の売春教唆で有罪判決を受け、2019年7月に再び性犯罪容疑で逮捕され、2019年8月に刑務所で死亡し、「自殺」と判定されました。

米国では、エプスタイン事件は一貫して高度に政治化された議題であり、事件は米国ひいては欧州の政財界の多くの重鎮に関わり、広範な負の世論を次々と引き起こしています。トランプ米大統領と政権当局者、さらに同盟国もこの事件に巻き込まれています。これについて、トランプ大統領は、「エプスタイン事件はすでに過去のことであり、もうこの話は終わりにしよう」と何度も表明しています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

