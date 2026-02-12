【2月12日 CGTN Japanese】上海、深セン、北京の各証券取引所は2月9日、上場企業による株式の追加発行であるシーズンド・エクイティ・オファリング（SEO）の改善に関する一連の措置を発表しました。

上海、深セン、北京証券取引所は優良上場企業の革新的発展をさらに支援するため、経営ガバナンスと情報開示がより規範化されており、代表性と市場認知度を備えた優良上場企業に対しての審査を改善することでSEOの効率をさらに高めることを明確にしました。

科学技術イノベーション型の企業の資本調達ニーズによりよく適応するために、上海と深センの証券取引所はすでに上場企業の「軽資産、研究開発での高投資」に関する規則を改正してメインボード企業の認定基準を明確にしています。上海、深セン、北京証券取引所に上場した株価が発行価格を割り込んでいる企業は、第三者割当増資や転換社債発行などの方式を通じて合理的に資金を調達することができます。ただし、調達した資金は主要業務に充てねばなりません。

上海、深セン、北京証券取引所はこのほか、SEOの柔軟性と利便性を高め、SEOの全過程に対する監督管理を強化します。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

