【2月10日 AFP】タイ当局は10日、サイの角11キロ超を肉の中に隠して密輸した疑いでベトナム人の男（36）を逮捕したことを明らかにした。

タイの国立公園・野生生物・植物保護局（DNP）によると、男は9日、タイ・バンコクの国際空港に到着後、身柄を拘束された。コンゴ民主共和国のルブンバシを出発し、エチオピアとタイを経由してラオスに向かおうとしていた。

空港当局と警察は、ポリスチレン製のアイスボックスの中に隠されていたサイの角6本と約12キロの肉を押収した。当局は「預け荷物のX線検査で不審な点があった」としている。

DNPのサドゥディー・パンパクディーCITES部門局長はAFPに対し、押収された角の価値や隠すために使われた肉の詳細は分からないと語った。当局によると今後、野生生物の法医学研究所に送られ、検査が行われる予定。

現存する5種のサイは国際法で保護されており、その角の取引は禁じられている。

有罪となれば、容疑者は最長10年の懲役と最大100万バーツ（約500万円）の罰金が科される。タイは野生生物の密輸業者にとって主要な中継地となっている。(c)AFP