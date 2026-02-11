【2月11日 CGTN Japanese】2月8日に開催された2025年新疆考古学的調査活動報告会では、考古研究者が昨年、クチャ（庫車）市友誼路陵墓群に対する考古学的調査によって、唐代（618〜907年）安西都護府副都護を務めた尹公の墓を発見したことが明らかにされました。新疆で唐代安西都護府の高級役人の墓が発見されたのは初めてで、唐代の中央政権が新疆を有効に管轄管理していたことが実証されました。

クチャ市友誼路陵墓群の考古学調査の責任者であるアリフジャン・ニヤズ氏の説明によると、研究者は2025年9月5日、クチャ市友誼路陵墓群で磚室墓（せんしつぼ、レンガを積み上げて墓室の壁を作った墓）を発見しました。また、「唐故四鎮支度判官侍御史尹公墓誌銘」と刻まれた方形の墓誌のふたおよび墓誌から読み取れた686文字から、墓の主が唐安西都護府副都護を務めた尹公であることを特定できました。アリフジャン氏は、「これは新疆で発見された、明確な紀年を持つ唯一の唐代の磚室墓であり、新疆南部で墓誌と武士の泥俑（でいよう）が初めて発見された墓でもある。唐の中後期の安西都護府に関する考古学発見の空白を埋めるものだ」と説明しました。

西暦640年、唐は現在のトルファン一帯の西州に安西都護府を設置して西域を管理し、658年にはその治所（本拠地）を亀茲（きじ、現在のクチャ市付近）に移し、亀茲、于闐（ホータン）、疏勒（カシュガル）、焉耆（カラシャール、一時はスイアブ/砕葉に代えられた）の四鎮を管轄し、唐中央政権の西域に対する統治を有効に強化しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

