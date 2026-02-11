【2月11日 CGTN Japanese】中国産初の大型クルーズ船「愛達・魔都号（アドラ・マジックシティ）」の甲板で2月8日、アドラ・クルーズ（愛達郵輪）傘下の中国船隊が100万人目の乗客を迎えました。

100万人目の乗客は、「家族5人でクルーズ旅行をしてきた。義父の70歳の誕生日を祝うため、より快適な旅行を体験してもらいたかったのでクルーズ旅行にした。アドラ・マジックシティを選んだのは、国産初の大型クルーズ船で、ぜひ体験してみたかったからだ。普通の旅行のつもりだったが、100万人目の乗客になるとは考えもしなかった。一生忘れられない」と話しました。

中国2隻目の国産大型クルーズ船「愛達・花城号（アドラ・フローラシティ）」は現在建造中です。進捗（しんちょく）率はすでに91%を超え、今年12月に引き渡し予定で、その後は広州南沙国際クルーズ母港での運航がスタートします。アドラ・フローラシティはアドラ・マジックシティの姉妹船で、より大型になっています。全長は341メートル、総トン数は14万1900トン、客室数は2130室に増え、乗客定員は5232人に達しています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

