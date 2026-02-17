【2月17日 People’s Daily】2025年11月に開催された「第十五回全国運動会」は、スポーツの祭典と同時に、融合発展の舞台でもあった。

広東（Guangdong）の木綿花、香港のバウヒニア（俗称：香港蘭）、マカオの蓮の花びらが重なり合って回転し、同心円状の祝賀花火となった時、広州（Guangzhou）珠江新城の高層ビル群と香港ビクトリア港の煌めく灯火、マカオのサン・パウロ天主堂跡の古びた石壁が互いに輝きを増した時、「全国運動会」の幕が上がり「粤港澳大湾区（広東・香港・マカオグレーターベイエリア、Guangdong-Hong Kong-Macau Greater Bay Area）」の脈動は、このスポーツの祭典の鼓動と共鳴した。

中国の「第15次五か年計画（26-30年）」では、「粤港澳大湾区」の質の高い発展の原動力としての役割の強化と向上が強調されている。香港とマカオの中国の発展の大局へのより良い融合と貢献を支援し、香港・マカオと内陸部との経済貿易、科学技術、人文などの協力を強化することが提起されている。

党中央と国務院は、「粤港澳大湾区」の建設の深化と、香港とマカオの国家発展へのより良い融合の観点から、広東と香港とマカオが共同で主催する「第十五回全国運動会」の挙行を決定した。これは「一国二制度」のスポーツ分野における革新的な実践であり、「大湾区」がより広範な領域、より深層で融合発展を遂げるための貴重な経験を蓄積するものでもあった。

注目を集めた自転車ロードレース・男子個人は、広東省珠海市（Zhuhai）を出発し、マカオ大橋を経てマカオのタイパ島へ、そして香港・珠海・マカオ大橋を経て香港のランタオ島へ、そこから再び香港・珠海・マカオ大橋で珠海市横琴新区に戻り、最後に珠海市街地でゴールするという、半日で3地域を跨ぐコースだ。

全長230キロを超えるコースで、選手たちは香港・珠海・マカオ大橋港の3つの検問所を6回も滞りなく通過した。停車も、証明書の検査も、保安検査もなく「ゼロ遅延、ゼロ接触、ゼロ待機、障壁ゼロ」の出入境処理を実現した。

この越境レースは、スピードと持久力の競い合いであるだけでなく「広東・香港・マカオ大湾区」の制度の革新を鮮やかに示す事例となった。「『無障壁出入境』の秘密は、『事前検査＋閉ループ管理』方式の革新的な活用にある。広東移動通信が提供する競技専用ネットワーク、クラスター通信システム、越境ローミングIoTカードなどのネットワークサポートの下、北斗衛星測位、ドローン追跡撮影、RFID技術（電波を用いてRFタグのデータを非接触で読み書きするシステム）などを駆使して選手の移動の全行程を追跡し、人や車両の出入境と物品の通関のスムーズな処理を確保した」、第15回全国運動会・障害者スポーツ特別競技会珠海地区運営委員会事務局の袁熊（Yuan Xiong）副主任はこう説明した。

両大会の期間中は、9000人を超える参加者・関係者が越境往来し、通関効率と組織・保障能力が試される大規模なイベントとなった。

「参加代表団に対しては、組織委員会が関連する出入境検問所に専用通路を設置し、代表団は『団体での一括入出境』『到着後直ちに出発』を可能とした。チケットを持つ観客に対しては、組織委が『グリーンチャンネル』を開設し、出入境書類の『全国共通取り扱い』を実現し、試合チケットの提示で『緊急手続き』も可能とした」、両大会の香港・マカオ業務調整部の張志華（Zhang Zhihua）副部長は特別対応の詳細をこう説明した。



広東・香港・マカオの3地域間で、大規模な人員と物資が安全かつ迅速に流動できた鍵は、3地域の関係部門が協力して組み立てた「一事三地、一策三地、一規三地（1つの事案に3地域で対応、1つの政策を3地域で実施、1つの規則を3地域に適用）」という革新的な施策にあった。

香港特別行政区政府全国運動会統括弁公室の楊徳強（Yang Deqiang）主任は「この越境協力モデルは、大湾区全体の大会運営能力を高めただけでなく、大湾区の人びとの心の交流を促し、粤港澳大湾区の文化・スポーツ・観光の融合発展を推進している」と語った。

この前例のない共同競技運営は、スポーツを架け橋とし、競技大会を媒体として、文化的な同源性、人的縁故の近さ、民俗習慣の類似性を持つ広東・香港・マカオの3地域を緊密に結びつけ、地域の融合発展の活力を喚起し、この活気あふれる土地に湧き上がる勢いを、絶え間なく流れる時代の奔流に集約し、日進月歩で発展する国際的な一流の湾岸地域と世界クラスの都市群を世界に示すことになった。第15回全国運動会が燃え上がらせた革新の炎、協調のたいまつ、融合の光は、必ずや未来の粤港澳大湾区を明るく照らし、国際的な一流の湾区と世界クラスの都市群の建設に向けた歩みを、力強く後押しすることだろう。(c)People’s Daily /AFPBB News

