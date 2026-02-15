【2月15日 People’s Daily】習近平（Xi Jinping）主席は、アジア太平洋経済協力会議（APEC）第32回非公式首脳会議に出席した際、各国に対し「人間中心」の理念を堅持し、国連の「2030年持続可能な開発目標（SDGs）」を全面的に着実に実行するよう積極的に呼びかけた。また、発展格差の解消を一層進め、人民の福祉を不断に向上させる必要性を強調した。次々と現れる地球規模の課題を前に、中国は一貫して発展協力の旗を高く掲げ、行動をもって責任ある姿勢を示し、世界の発展を推進する上でますます重要な力となっている。



発展は人類社会にとって永遠のテーマである。今日の世界では、発展の不足（開発赤字）は増え続け、発展格差は拡大し、国際協力の原動力は弱まり、「2030年持続可能な開発目標」の実施は深刻な遅れに直面している。世界最大の発展途上国として、中国はこうした時代の挑戦から目を背けることなく、人類の未来を心に掛け、人民の福祉を第一に考え、常に世界の発展を推進する「行動派」「実践派」として歩んできた。

「第14次五か年計画（21-25年）」期間中、中国は中国式現代化の新たな成果をもって各国に新たな機会を提供し続け、世界の発展に強い原動力を注ぎ込んできた。対外開放の扉を一層大きく開くことから、海外での「魚を与えるより釣り方を教える」方式の発展支援の実践まで、また高品質な「一帯一路」共同建設の着実な深化から、各国と協力しての「グローバル発展イニシアチブ」の実行まで、中国は、発展のためのプラットフォームを構築する存在であると同時に、協力の進展プロセスを主導する存在でもある。

革新、協調、グリーン、開放、共有を柱とする新たな発展理念、そして包摂性と普遍的利益を重視する経済グローバル化の重要な主張は、中国自身の発展の軌道を大きく変えただけでなく、世界に対しても貴重な「思想的公共財」を提供し、「理念面のリーダーシップ」をますます鮮明に発揮している。

広範な発展途上の国々と積極的に発展協力を進めることは、中国が「同じ地球に生き、共に支え合う」という理念を実践し「人類運命共同体」の構築を推進する具体的な行動である。グローバル・サウス諸国の自然な一員として、中国は真実と誠実の理念を重んじ、信義と利益を正しく捉える価値観を堅持し、発展途上国との団結と協力を強化し、グローバル・サウスの連携による自立と発展の新たな原動力を結集してきた。

アフリカとは「現代化を共に推進する10のパートナー行動」を実施し、ラテンアメリカとは「五大プロジェクト」を立ち上げ、アラブ諸国とは「五大協力枠組み」を構築し、太平洋島嶼国とは「六大協力プラットフォーム」を整備している。こうした着実で具体的な協力を通じて、中国が一貫して「現代化の道において、誰一人取り残さず、いずれの国も脱落させない」と主張してきただけでなく、実際の行動によって世界の現代化を前進させていることを、国際社会に対し明確に示している。

中国共産党第20期中央委員会第4回全体会議は、制度型開放を着実に拡大し、多国間貿易体制を維持し、国際循環を拡充し、開放を通じて改革と発展を促進し、各国と機会を共有し、共に発展する方針を打ち出した。

現在、保護主義の逆流が多国間貿易体制に深刻な打撃を与え、発展途上国が自国の発展を推進するために不可欠な国際制度環境が損なわれている。世界第2位の経済大国として、中国が多国間貿易体制を積極的に擁護し、国際的な公平と正義を守ることは、世界の発展を促進する上で重要な意義を持つ。

「第15次五か年計画（26-30年）」期を展望すると、中国は自主的な対外開放を一層拡大し、貿易の革新的発展を推進し、双方向の投資協力の空間を広げ、高品質な「一帯一路（Belt and Road）」共同建設を進めていく計画である。これら開放・協力の新たな構想は、各国が中国の発展を活用して成長を実現するための、より多くの機会を提供するものとなる。

世界銀行（World Bank）の予測によれば、30年までに「一帯一路」共同建設に関連する協力だけで、関係国において約760万人が極度の貧困から脱却し、約3200万人が中程度の貧困から脱却できる可能性があるとされている。

中国が各種の発展協力イニシアチブを各国と共に実行していくことは、世界の発展に一層の力を与え、各国の人びとに確かな恩恵をもたらすことになる。

国際情勢がいかに変化しようとも、中国は常に世界の発展に貢献する存在であり続け、開放によって発展の過程で直面する困難を緩和し、協力によって力を結集し、発展の成果がより多く、より公平に各国の人びとに行き渡るよう努めていく。そして、包摂的で普遍的な経済グローバル化を推進し「人類運命共同体」の構築に向けた取り組みに、より大きな貢献を果たしていく。(c)People’s Daily /AFPBB News

