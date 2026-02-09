【2月9日 AFP】イスラエル軍は9日、パレスチナ自治区ガザ地区で、地下トンネルから出て自軍に攻撃を仕掛けた武装勢力4人を殺害したと発表した。同グループの行動については「明白な停戦違反」だとして非難した。

米国が仲介する停戦は先月第2段階に入ったが、ガザ地区では衝突が続いており、イスラエルとイスラム組織ハマスは、互いの違反を非難している。

イスラエル軍は声明を発表し、「少し前、4人の武装したテロリストが地下トンネルから現れ、ガザ地区南部ラファで兵士に向けて発砲した。確認後、部隊は4人を排除した」と述べた。

イスラエルは、この攻撃で自軍側に負傷者は出ていないとしつつ、ハマスによる「停戦合意の明白な違反」と指摘した。

イスラエル軍は「地下トンネル内のすべてのテロリストを排除するために、地域での活動を続けている」としている。

ガザ停戦の第2段階では、ハマスの武装解除を含む領土の非武装化と、イスラエル軍の段階的撤退が予定されている。

ハマスは武装解除について「越えられない一線」と繰り返し述べているが、将来的なパレスチナ統治機関に武器を引き渡すことを検討する可能性があると示唆している。(c)AFP