【2月9日 CGTN Japanese】中国南東部沿海の福建省南部海域で、世界初の20メガワット級海上風力発電ユニットが調整を完了し、電力系統への接続に成功して発電を開始しました。これは、海上で20メガワット級の超大型風力発電機の据付・調整・接続を実現した中国で初の事例です。

この海上風力発電ユニットは、海岸から30キロ以上離れ、水深40メートルを超える海域に設置されています。ハブの中心高さは174メートルで、58階建てのビルに相当します。ブレードの直径は300メートルに達し、受風面積は標準サッカー場10個分の大きさです。定格運転時では、発電量が年間8000万キロワット時に達し、約4万4000世帯の1年分の電力需要を満たすことができます。また、標準石炭約2万2000トンに相当するエネルギーを代替できます。

この風力発電ユニットは中国が独自に開発した翼型ブレードを採用し、軽量化設計とデジタル・インテリジェント統合により、単位メガワット当たりの重量が業界平均より20%以上低減され、風補足効率と発電効率も著しく向上しています。 (c)CGTN Japanese/AFPBB News

