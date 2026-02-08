【2月8日 AFP】ナイジェリアの治安当局は7日、ここ3日間で同国北部カドゥナ州の異なる四つの村が襲撃され、少なくとも51人が拉致され、3人が死亡したと発表した。

襲撃が起きたのは、キリスト教徒が多数を占める同州南部地域で、1月には協会が襲撃されて180人以上が拉致されている。

治安当局がAFPに語ったところによると、7日にはカジュル地区で武装集団が司祭を含む11人を拉致したと述べた。同日には近隣でも襲撃事件が発生し、イマーム（指導者）とその信者4人を含む38人が連れ去られ、3人が亡くなった。

6日にはカジュル地区からマロへ向かう道路で2人が拉致され、その前日にはマロで家屋が破壊される襲撃事件があった。被害者数については明らかになっていない。

これらの襲撃について、いずれの組織も犯行声明を出していない。

2025年末に相次いで発生した集団拉致事件により、ナイジェリアの深刻な治安状況は注目を集めている。

米国はナイジェリアが暴力行為を抑えられていないと批判しており、ドナルド・トランプ米大統領はキリスト教徒が「迫害」されていると主張している

一方で多くの専門家は、「ジハード（聖戦）」遂行を主張するイスラム過激派や犯罪集団による殺害や拉致は、キリスト教徒とイスラム教徒の双方を無差別に襲っていると指摘している。(c)AFP