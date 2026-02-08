【2月8日 AFP】イタリアのマッテオ・サルビーニ運輸相は7日、同国中部で鉄道の遅延を引き起こした「深刻な破壊行為」に懸念を示すとともに、この件がミラノ・コルティナダンペッツォ冬季五輪の開幕と関連している可能性を示した。

ANSA通信によると、ボローニャ周辺の鉄道路線で発生した3件の損壊事件について警察が捜査を行っており、冬季五輪との関連を調べている。

警察の広報担当はAFPに対し、ボローニャ～ベネチア間の路線で発生した分岐器（ポイント）火災は放火の可能性が高いと述べたが、これまでに犯行声明は出されていない。

極右政党「同盟」を率い、イタリアのジョルジャ・メローニ首相と連立政権を組むサルビーニ氏は、「状況を注意深く監視している」とし、「数千人の旅行者に大きな混乱を引き起こした深刻な破壊行為は憂慮すべきものだ」と述べた。

サルビーニ氏はまた、2024年パリ五輪開会式の数時間前にフランスの高速鉄道網が破壊行為によりまひしたことにも言及した。

五輪との関連について具体的な情報があるかと問われた運輸省の報道官はAFPに対し、「フランスの事件と行動やタイミングに類似点がある」と述べた。

ミラノ・コルティナ五輪は6日夜に北部ミラノで開会式が行われ、競技はミラノに加えて北部の山岳地帯でも行われている。(c)AFP