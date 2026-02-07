【2月7日 AFP】米政府は6日、中国が既に秘密裏に爆発を伴う核実験（核爆発実験）を実施しており、さらに大規模な核爆発実験の準備を進めていると主張し、包括的核実験禁止条約に違反するものだと非難した。

米国務省のトーマス・ディナンノ次官（軍備管理担当）は、スイスジュネーブで開催された国連軍縮会議で、「中国が数百トン規模の核爆発実験の準備を含む核爆発実験を実施したと米政府は認識している」「中国は2020年6月22日、そのような核爆発実験を1回実施した」と述べた。

ドナルド・トランプ米大統領も昨年末、中国が秘密裏に核実験を行っていると主張したが、ディナンノ氏ほど具体的に言及しなかった。

トランプ氏は昨年10月31日、米国はロシアと中国と「対等な立場で」核兵器実験を開始すると述べたが、どのような核実験を再開したいのかについては説明しなかった。

ディナンノ氏は6日、中国人民解放軍は「核実験が包括的核実験禁止条約に違反することを認識していたため、核爆発を検知されにくくすることで実験を隠蔽（いんぺい）しようとした」と主張。

「中国は地震監視の有効性を低下させる手法であるデカップリングを用いて、自国の活動を世界から隠蔽している」と非難した。

米国とロシアの唯一の核軍縮合意、新戦略兵器削減条約（新START）が5日に失効したのを受け、米国は米ロ中3か国による新たな軍備管理の枠組み創設に意欲を示している。

だが、中国は既に「現段階」での軍縮交渉参加を拒否している。(c)AFP