【2月7日 AFP】ドナルド・トランプ米大統領がバラク・オバマ元大統領とその妻ミシェル・オバマ夫人を猿に見立てた人種差別的な動画を投稿し、後に削除したのを受け、カマラ・ハリス前副大統領は6日、ホワイトハウスでの「隠蔽（いんぺい）工作」を強く非難した。

トランプ氏は5日深夜、自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」でオバマ夫妻を猿に見立てた動画を共有した。これは人種差別的な比喩に当たり、野党・民主党だけでなく与党・共和党の一部からも激しく批判された。

ホワイトハウスは当初、この騒動を軽視し、画像は「トランプ大統領をジャングルの王、民主党員をライオンキングのキャラクターに見立てたインターネットミーム動画からのものだ」と述べていたが、その後、職員が誤って投稿したものだと主張した。

2024年大統領選でトランプ氏に敗れたハリス氏は、この説明を拒絶。

「ホワイトハウスが当初この投稿を擁護していたこともあり、この隠蔽工作を信じる者は一人もいない。ドナルド・トランプ氏がどのような人物で、何を信じているのか、私たち皆がよく分かっている」と述べた。(c)AFP