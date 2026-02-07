【2月7日 CGTN Japanese】中国商務部の報道官は2月4日、欧州連合（EU）欧州委員会が外国補助金規則(FSR)に基づき中国の風力発電企業に対して詳細な調査を開始したことについて、「中国は一貫して対話を通じて意見の相違を解決することを主張し、経済・貿易の問題を政治や安全保障に関連付けることに反対する」と述べました。

報道官はまた、「EUは先ごろからFSR調査ツールを頻繁に利用して中国企業に対する調査を実施し、中国の風力発電企業や保安検査機器メーカーに対する調査を詳細調査に格上げしている。これは明らかにターゲットを絞った差別的な行為であり、中国は大きな懸念と強い不満を抱いている」と強調しました。

報道官は、EUの関連調査は「外国補助金」の意味を拡大解釈し、立件するための証拠が不足し、手続きが不透明など多くの問題があり、「公平な競争」に名を借りた「保護主義」の典型的な事例だと強調しました。さらに、「調査した結果、2025年1月にEUの関連措置が貿易投資障壁を構成することを法的に確認した。EUはそれを是正するどころか、誤った道をひたすら進んでいる。EUが調査を乱用することは、中国とEUの産業面での互恵協力を深刻に妨げ、欧州投資に対する中国企業の信頼に影響するだけでなく、EU自身ひいては世界のグリーン転換プロセスを遅らせることになる」と指摘しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

