【2月7日 CGTN Japanese】中国の科学者はこのほど、国際動物分類学の権威ある定期刊行物「ズータクサ（Zootaxa）」に論文を発表し、中国南部の広西チワン族自治区花坪国家級自然保護区で発見された両生類のコノハガエルに属する新種、花坪掌突ガエル（Leptobrachella cathaya）を正式に記述し、命名しました。

科学研究チームは2025年、花坪保護区内の標高1200～1400メートルにある山間の渓流や周辺にある森林の地表から同種の標本を採集しました。形態学的比較とミトコンドリア16S rRNA遺伝子に基づく分子系統学の発育解析により、研究者はこの個体群が独立した高い支持率を持つ進化系統群を構成していることを確認しました。その姉妹種は、広西チワン族自治区の猫児山に分布する猫児山掌突ガエル（L.maoershanensis）であり、両者間の遺伝的距離（p-距離）は3.0％に達し、すでに広く認められている多くの掌突ガエル種間差異を上回るか同等で、形態的な特徴にも明らかな差異が認められ、新種の定義基準に符合しています。

花坪掌突ガエルは小型で、雄の体長は25.0～27.6mm、雌は29.2mmです。その背部は黄褐色から濃褐色で、濃褐色の斑紋が点在しています。腹部は乳白色で、虹彩は上下で二色に分かれ、上半分は茶色、下半分は銀色です。はっきりと分かる鼓膜があり、未発達の黒い側頭ひだ（頬部のしわ）を持っています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

