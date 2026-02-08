【2月8日 People’s Daily】貴州省（Guizhou）の「村BA（村バスケ）」「村超（村サッカー）」の競技場では、選手が汗を飛ばし、観客が声援を送っている。浙江省（Zhejiang）では、村民が主体となって企画・出演する「村晩会」と呼ばれる文芸ステージが人気を集め、農民自らが演じるプログラムが観客の喝采を浴びている。

「村ブランド」の文化・スポーツ活動は、中国の広大な農村地域で今まさに勢いを増しているが、これは中国式現代化を観察する上で重要な窓となっている。

「村ブランド」の文化・スポーツ活動は、広範な農村住民の向上心と善良な内発的動力を絶えず育み、農民の活力を喚起し、農村のさらなる発展に貢献している。

農業農村部・農村社会事業促進司が発表した「全国『村ブランド』文化・スポーツ活動情況報告」によると、2024年に全国農村地域で開催された各種文化・スポーツ活動は220万回を超え、農民の7割以上が文化・スポーツ活動に参加した。

この活動には、量的な増加だけでなく、質的な向上も見られる。現在、一定の知名度を持つ「村」を冠した文化・スポーツ活動は、5大分野・24種類におよんでいる。

科学教育分野では、「村講（村講座）」や「村閲（村読書）」が村民の知恵を啓発し、心を潤している。スポーツ分野では「村BA」「村超」が情熱に火をつけている。文化芸能分野では「村晩会」「村秀（村ファッションショー）」「村舞（村ダンス）」など、活動は多彩で華やかだ。またレジャー分野では「村棋（村囲碁・将棋）」「村釣（村釣り）」「村咖（村カフェ）」が村の人びとを心地よくゆったりとさせている。さらに、「村展（村展示会）」「村播（村ライブ配信・放送）」に代表される展示販売分野の活動もあり、村の発展を後押ししている。

農村社会事業促進司の唐珂（%%Tang Ke%）司長は「舞台は田畑や野原に設けられ、小道具は地元で調達し、賞品の多くは農産物や特産品だ。このように農民、農地、農村的風情、農産物の全てが一体となったイベントモデルは、強い生命力を持っている」と述べている。

村の風情が溢れるこれらの活動には、いくつかの顕著な特徴がある。農民の主体性、すなわち農民が主催者、参加者、受益者であること。文化の地域性、すなわちその地域の歴史的伝統や郷土の風習に深く根ざしていること。多元的な融合性、すなわち農業、文化、観光、商業を統合し、市場で魅力的な消費業態を創出していることである。

政策の推進、需要の拡大、文化の解放、デジタル技術による活性化などが相まって、「村」を冠した文化・スポーツ活動の興隆を後押ししている。唐氏は、「特にショート動画などのデジタル技術は、時間や空間の制約を打ち破り、農村の素晴らしい生活と農民の自信に満ちた姿を、かつてない速さで広めることを可能にした」と指摘する。

「活動の人気」をテコに「発展の拡大」を促す「村ブランド」の文化・スポーツ活動は、農村の全面的振興を支援する上で重要な役割を果たしている。



■農村経済発展の新たなエンジンを力強く構築

山西省（Shanxi）嵐県では、「村超（村サッカー）」会場周辺の農産物・特産品展示販売コーナーに人が溢れる。四川省（Sichuan）雅安市（Ya’an）では、「村跑（村マラソン）」大会の期間中、周辺ホテルの稼働率は80%に達し、無形文化遺産関連製品の売上額は23.5%増加した。

「村ブランド」文化・スポーツ活動は、農業、文化、観光、商業の融合的発展を牽引し、イベントの人気を発展の熱気に変え、産業構造の最適化と農村経済の発展を力強く促進している。

■「眠れる資産」を活性化

浙江省（Zhejiang）安吉県は、農村の生態景観を改善することで、農村エコツーリズムと「村咖（村カフェ）」産業の協調的発展を促した。24年末現在、安吉県には農村カフェが300店以上でき、年間観光客数は615万人を超えた。

■農村建設・ガバナンスの新モデルの模索

大会を成功させるため、多くの村民が自発的に環境を整備し、村の景観を一新させた。同時に、様々な活動を通じて、知らず知らずのうちに文明的な村の雰囲気が育まれている。浙江省玉環市（Yuhuan）の幹部は「『村舞（ダンス）』大会を開催してから、地元の人たちが集まり交流するようになり、紛争やトラブルの件数が2、3割減少した」と話す。



北京師範大学（Beijing Normal University）社会学院の楊力超（Yang Lichao）副教授は「『村ブランド』文化・スポーツ活動は、農村の公共生活と交流の場を提供するプラットフォームとなっている。人びとは共通の栄誉のために結束し、集団への帰属意識と底辺組織の求心力が高まる」と見ている。

かつては「都市へ行くこと」が憧れだったが、今では「村へ入ること」がトレンドになっている。農村社会事業促進司の報告書は、「村ブランド」文化・スポーツ活動が農民に郷土文化への自信を持たせたと指摘している。(c)People’s Daily /AFPBB News

