この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【2月4日 AFP】国際人権団体ヒューマン・ライツ・ウォッチ（HRW）は4日、世界の人々が享受できる民主主義の水準が東西冷戦期以来の約40年ぶりの最低水準に逆戻りする中、ドナルド・トランプ米大統領が米国を権威（独裁）主義国家に変貌させていると警告した。

米ニューヨークに本部を置くHRWは年次報告書で、世界の人権状況はロシアと中国からの圧力にさらされて既に「負のスパイラル」に陥っていたが、トランプ氏のホワイトハウス復帰はによってそれが加速していると指摘。

「ルールに基づく国際秩序は破壊されつつある」と述べた。

HRWは、米国ではトランプ氏が「人権をあからさまに無視し、人権を甚だしく侵害している」と指摘した。

HRWは、過去の年次報告書の米国に関するセクションでは考えられなかったような記述の中で、移民・税関捜査局（ICE）の職員の展開に言及し、「数百件もの不必要に暴力的で虐待的な強制捜査」を行っていると述べた。

HRWは報告書で、「米政権による人種・民族的スケープゴート化、権力掌握を口実とした国内での州兵の展開、現大統領を批判する元高官や政敵とみなした者に対する度重なる報復行為、そして行政府の強制力の拡大と民主的な権力の抑制と均衡の仕組みを無効化する試みは、米国における権威主義への決定的変貌を裏付けている」と述べている。

HRWは、世界の人々が享受できる民主主義の水準が、ソ連がまだ存在していた東西冷戦期の1985年の水準にまで低下したと指摘。

「ロシアと中国は20年前よりも自由度が低い。米国も同様だ」と述べている。

HRWのフィリップ・ボロピオン代表は各国に対し、人権尊重に基づく同盟を結成し、関税を振りかざすトランプ氏ら団結して対抗するよう呼び掛けた。

ボロピオン氏はAFPに対し、「特定の問題に関して、場当たり的な同盟を結びたくなる国もあるかもしれない。ある問題では中国と、別の問題ではトルコと、またある時は南アフリカと組むといった具合に」「われわれの見解では、こうした同盟が強固で永続的なものとなるためには、民主主義、国際法、人権といった原則と価値観に基づいて構築されたものでなければならない」と語った。(c)AFP