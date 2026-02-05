【2月5日 CGTN Japanese】中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ/CMG）傘下の中央テレビ（CCTV）の総合チャンネル（CCTV-1）が企画・制作した、人工知能（AI）でテキストから生成したアニメ「千秋詩頌」の「楓橋夜泊」「静夜思」「馬詩」「送杜少府之任蜀州」「回郷偶書」の放送が2月2日にCCTV-1の午後6時枠で始まりました。CMGの動画アプリ「央視頻」でも同時配信されます。

同番組は題材の選定において多面的に考慮し、1〜8年生までの国家統一国語教材に掲載されている詩の中から幅広く選定しました。国語教材が詩詞詩意の解釈を主とするのに対し、同番組は詩詞詩意の全体像を示し、当時の詩人の感情を再現することに重点を置いています。

同番組は、CMGの「央視聴メディア大規模言語モデル」と上海人工知能実験室の世界初の専門的美学理解大規模言語モデルである「書生妙析美学大規模言語モデル」を活用し、AIに中華美学の深層論理を学習・理解させて制作したものです。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

