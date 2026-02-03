【2月3日 AFP】ベルギーで先週、友人21人のグループが共同購入した宝くじ「ユーロミリオンズ」で1億2300万ユーロ（約225億円）に当選し話題となっている。

当選したのは、北部フランデレン地域の村に住む友人グループ。均等に分配された場合、当選金約580万ユーロ（約11億円）をそれぞれが手にすることになる。

グループの一人で年金生活者のマリアンヌさんは2日、「580万ユーロ。本当に信じられない！」「まだ動揺している」とAFPに話した。

「夫と抱き合って喜び、『賢く行動しよう。ばかなことはしない』と話し合った」と笑顔で説明した。

当選番号が発表された1月30日、グループの21人は地元のカフェに集まって祝杯を挙げたという。

当選券が出たのはカフェが併設されているパン販売店だった。販売を担当した店主の男性に当選の秘訣を質問すると「結局は運だ」と答えた。

「金曜日の朝、確か105ユーロ（約1万9000円）分の『クイックピック』を購入していった。それだけ。それで当選したんだ」と話した。クイックピックとは、番号が自動的に選ばれる方式でのくじの購入方法だ。

当選金額は1億2355万5827ユーロで、ベルギー史上最も高額な当選額の一つとなった。過去最高は、2016年10月に出た1億6808万5323ユーロ（約310億円）だった。(c)AFP