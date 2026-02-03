【2月3日 CGTN Japanese】中国では、春節（旧正月、今年は2月17日）の帰省ラッシュに対応する特別輸送体制は「春運」と呼ばれ、今年は2月2日～3月13日の40日間です。今年の「春運」期間中、中国全土の鉄道輸送旅客数は延べ5億4000万人に達する見込みで、1日当たり前年同期比5.0%増の延べ1348万人となる見通しです。

中国鉄道の旅客サービスを提供するスマホアプリ「中国鉄路12306」では、旅客が誤って購入した乗車券の期間限定無料払い戻しサービスが提供されており、支払い完了から30分以内で発車まで4時間以上の場合、旅客はオンラインで自主的に払い戻しが可能で、手数料はかかりません。

また、学生や児童などの特別グループを対象とする優遇キャンペーンが実施されており、学生予約チケット購入サービスも通常通りに維持されています。2026年度の大学卒業生を対象に片道学生優遇チケットが新たに2回追加され、異なる地域への就職活動に利便性を与え、雇用の安定を支援しています。さらに、出稼ぎ労働者向けの特別サービスとして、春運期間中に一部列車の往復チケットの同時予約と購入が可能となります。そして高齢者旅客のチケット購入に便宜を図るため、高齢者向けの電話予約サービスも実施されています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

