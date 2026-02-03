【2月3日 AFP】オーストラリア沖で13歳の少年が荒れた海を4時間泳ぎ抜き、家族のために助けを求めた出来事を受け、救助関係者らは少年の「超人的な」生存本能を称賛した。

この13歳の少年は、オーストラリア西部ウエスタンオーストラリア州の観光地クインダラップ近くでカヤックやパドルボードをしていた母親と年下の2人のきょうだいが海に流された後、救助を求めて4キロを泳いで岸に戻った。

海洋救助ボランティアのポール・ブレスランド氏は、10代の少年が4時間泳いだことで家族を救ったと称賛。家族は海上でパドルボードにしがみついているところを発見された。

「彼は最初の2時間をライフジャケットを着たまま泳いだと考えている」とブレスランド氏は公共放送局ABCに語った。

「そして、勇敢な少年はライフジャケットを着たままでは無理だと思い、ライフジャケットを捨てて、次の2時間をライフジャケットなしで泳いだ」「すごいな、信じられない、と思った」とブレスランド氏は語り、少年の努力を「超人的」と表現した。

ジェームズ・ブラッドリー警部は、少年の行動は「どれほど高く評価してもしきれない」と称賛。「彼の決意と勇気が最終的に母親ときょうだいの命を救った」とABCに語った。(c)AFP