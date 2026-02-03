【2月3日 AFP】米アリゾナ州の保安官事務所は2日、米テレビの著名司会者サバンナ・ガスリー氏の母親が誘拐された可能性があると明らかにした。週末から行方が分からなくなっているという。ガスリー氏は米NBCのニュース番組「トゥデイ」で司会を務めている。

誘拐された可能性があるのはナンシー・ガスリーさん（84）。アリゾナ州ピマ郡の保安官クリス・ナノス氏は記者会見で、1日に失踪届が出されたことを明らかにした。「自ら家を出ていないことは分かっている」と述べ、自宅を「事件現場」と表現した。

また、家族側から「判断能力に問題はなく、ただ迷子になったわけではないことを知ってほしい」との要望があることを伝え、情報提供を呼び掛けた。

後刻、ナノス保安官はCBSニュースに対し、「ナンシーさんは誘拐されたとみられる。歩いて家を出たわけではなく、自ら進んでいったわけでもない」と述べ、支援なしでの移動が困難であることを理由に挙げた。

一方、現時点で容疑者は浮上しておらず、著名なニュース番組司会者というガスリー氏の立場が事件に関係していることを示すものは何もないとした。

ナノス保安官は、現場に残された証拠については触れず、犯罪事件として捜査が進められていると述べるにとどめた。防犯カメラについても調査中だとした。(c)AFP