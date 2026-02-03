【2月3日 CGTN Japanese】日本の人気ゲーム「ポケットモンスター」の運営サイト上にこのほど、日本のA級戦犯を祭る東京の靖国神社で関連イベントを開催する予定が掲載され、波紋が広がっています。ポケットモンスターの公式サイトは1月30日、中国語と日本語で謝罪声明を発表し、今後はイベント情報のチェック体制や承認プロセスを根本から改善・強化し、再発防止に努めると述べました。



中国メディアはこれに先立ち、「靖国神社で開催されるエンターテインメントやレジャーイベントは、歴史の真相に対する公然の冒瀆（ぼうとく）であり、子ども向けイベントはさらに悪質だ。ビジネス上の成功が、中国の人々の感情を傷付けてよいということには決してならない」と批判しました。



ポケットモンスターは中国で広く知られています。中国での公式ポケットモンスターカードの専門店が現在11店舗あり、多くの店舗はオープン当日に数百人が列を並び、開店後も高い人気を保ち続けています。今回のイベントに関する投稿は、中国のソーシャルメディアで数日にわたり拡散されています。中国のソーシャルメディア「微博（ウェイボー）」では、関連ニュースが一時人気検索ランキング4位となり、注目を集めました。コメント欄には「二度とポケモンを手にしない」などの投稿がありました。ポケットモンスターは「さまざまな反応や意見をいただく結果となり、深くおわびする」と謝罪しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

