【2月2日 AFP】全豪オープンテニスは1日、男子シングルス決勝が行われ、大会第1シードのカルロス・アルカラス（スペイン）が2-6、6-2、6-3、7-5で第4シードのノバク・ジョコビッチ（セルビア）を下して大会初制覇を果たすとともに、男子選手としては史上最年少での四大大会（グランドスラム）全制覇を達成した。

アルカラスはスロースタートながらも圧倒的なプレーを見せ、38歳で通算25回目のグランドスラム優勝を狙うジョコビッチを下した。

グランドスラム制覇は通算7回目となり、世界ランキング1位の座を不動のものにしている。

これまでにウィンブルドン選手権と全仏オープン、全米オープンをそれぞれ2度制していたアルカラスは「夢がかなった。全豪オープンを獲得し、キャリア・グランドスラムを完成させることを夢見ていた」と話した。

オープン化以降では史上最年少となる22歳での生涯グランドスラムを達成したことで、24歳で同じ偉業を成し遂げた同胞ラファエル・ナダルを上回った。

一方、全豪オープンで通算10回優勝していたジョコビッチは、その決勝で初の黒星を喫した。

最年長でのグランドスラム優勝を目指すジョコビッチだが、2023年の全米オープン制覇以降はアルカラスとヤニック・シナー（イタリア）の後塵（こうじん）を拝している。

ジョコビッチは「正直に言えば、またグランドスラムの閉会式に立つとは思っていなかったから、この数週間、私を前進させてくれたことに感謝する」とスタジアムの観客に向けて話した。

さらに、これが全豪の会場メルボルンパークで最後の試合になる可能性を示唆し、「あす何が起こるか、まして6か月後や12か月後に何が起こるかは神のみぞ知る。素晴らしい旅だった」と述べた。(c)AFP