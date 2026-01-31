【1月31日 AFP】ノルウェー・ノーベル研究所は30日、2025年の平和賞受賞者の名前が発表前に「違法に」漏えいしていたことを確認し、国家主体が関与した可能性も否定しなかった。

受賞したベネズエラの野党指導者マリア・コリナ・マチャド氏の受賞確率は、発表当日の昨年10月9日から10日にかけての一晩で、賭けサイト「ポリマーケット」では3.75%から73%近くにまで急上昇した。

しかし、専門家やメディアは誰もマチャド氏をノーベル賞の有力候補として挙げていなかったため、ノーベル研究所は内部調査を開始した。

ノーベル研究所の報道官はAFPに対し、「複数の関係者が発表の数時間前に予測市場サイトで多額の賭けを行っていたことから、今年の決定に関する情報を違法に入手した者がいたことは確実だと言える」と述べた。

しかし、「調査の結果、情報がどのように入手されたのかを特定することはできなかった。また、それを入手したのが誰なのか、個人なのか国家主体なのかについても特定できていない」と付け加えた。

また、ノーベル研究所のクリスチャン・ベルグ・ハルピケン所長はノルウェー紙VGに対し、「国家主体を考慮するのは不合理ではない」と述べている。

ノーベル研究所は、所内のITシステムに脆弱（ぜいじゃく）性があったことを確認し、修正を実施したと述べた。(c)AFP