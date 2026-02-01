【2月1日 CGTN Japanese】中国科学技術新聞学会は1月29日、国家科学技術伝播センターで記者会見を開き、2025年の「10大科学技術ニュース」と「10大科学技術流行語」を発表しました。

2025年の10大科学技術ニュースは、時系列で以下の通りとなりました。

1.ディープシークシリーズのオープンソース大規模言語モデルが世界から注目を集めた。

2.中国の科学者が現在最高水準の105ビット超伝導量子計算コンピューター「祖衝之3号」の構築に成功し、超伝導量子計算の分野で量子優位性の新記録を達成した。

3.世界初の人型ロボットハーフマラソンが北京で開催された。

4.中国の量子暗号が「二重暗号化」技術のブレークスルーを実現した。

5.月サンプルのシリーズ研究成果が発表され、月の裏側の進化史が初めて明らかになった。

6.ヤルンツァンポ川下流水力発電（雅下水力発電）プロジェクトが着工した。規模は三峡水力発電所3個分に相当。

7.次世代ニューロモーフィック（神経擬態型）コンピューター「Darwin Monkey」（中国語名「悟空」）が登場した。

8.国務院が特別文書を公布し、「人工知能（AI）プラス」行動の踏み込んだ実施を決定した。

9.初の全国科学普及月間が成功裏に開催され、50万回余りのイベントが科学普及ブームを巻き起こした。

10.中国初の電磁カタパルト搭載空母・福建が就役し、中国海軍は「三空母時代」を迎えた。

一方、2025年の「10大科学技術流行語」には、AIガバナンス、エンボディド・インテリジェンス（具身知能）、制御核融合、ブレイン・マシン・インターフェース、商業宇宙開発、深海科学技術、深宇宙探査、高齢者向け科学技術、インテリジェント・エージェント、中国イノベーションとなりました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

