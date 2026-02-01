【2月1日 CGTN Japanese】上海市にある復旦大学附属眼耳鼻咽喉科病院は1月29日、中国で初めての航空機内に設置された医療施設が上海市に承認され、試験運営を始めたことを明らかにしました。航空機内で外来診察や検査、手術を行うことができ、辺鄙な地域や海外の患者にも医療を提供できるとのことです。

「五官健康C909航空機病院」と名付けられたこの空飛ぶ病院には、最高基準のクラス100の層流型クリーン手術室が設置されており、滅菌環境を求める眼科などの精密な手術を行うことができます。この病院の中で、これまでに、複数の公益性手術（慈善団体、政府プロジェクト、または医療機関によって提唱された経済的困窮者、特殊なグループ、または特定の病気の患者のための無料または低費用の手術治療）に成功しており、新疆ウイグル自治区のイリ（伊犁）や貴州省などの患者が機内で手術を受けた後、再診も受けました。

復旦大学付属眼耳鼻咽喉科病院は飛行中の医療安全を確保するため、C909を製造した中国商用飛機（COMAC）と共同で人員、設備、医療行為の一連のプロセス、感染抑止、緊急対応などの「全過程の管理制度」を確立し、シミュレーション訓練を繰り返しました。

この空飛ぶ病院は2025年9月に新疆ウイグル自治区の石河子に初飛行して以来、基礎診療から手術に至るまでの医療の全面的な高度化を完了しました。近日中に、先進的な国産設備を搭載して、「一帯一路」共同建設国の一部地域など医療資源の乏しい地域に飛行し、より多くの人々が自宅の近くで良質な眼科と耳鼻咽喉科の医療サービスを受けられるようにする計画だとのことです。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

