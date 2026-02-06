【2月6日 People’s Daily】2025年10月の「第32回アジア太平洋経済協力会議（APEC）非公式首脳非会議」の期間中、習近平主席は国際社会に対し「中国共産党第20期中央委第4回全体会議」で「第15次五か年計画（2026-30年）」策定に関する提案が採択されたことを紹介した。その中で、中国が「今後も引き続き高水準の対外開放を通じて一層踏み込んだ改革を促進し、高品質な発展を推し進め、中国式現代化の新たな成果によって世界各国に新しい機会を提供していく」という確固たる意志を、改めて明確に示した。

開放と協力を堅持し、互恵・ウィンウィンを実現することは、中国式現代化にとって必然的に求められるものだ。「第15次五か年計画」の提案では、自主的な開放の積極的な拡大、貿易の革新的発展の推進、双方向の投資協力空間の拡大、「一帯一路（Belt and Road）」の質の高い共同建設という4つのテーマで、重要な政策方針が打ち出された。

いずれのテーマにおいても「中国が各国と機会を共有し、共に発展していこう」という強い決意が示されている。

中国は、世界的な要素と市場資源を統合的に活用し、互恵・ウィンウィンを重視する開放戦略を揺るぎなく推進してきた。「第14次五か年計画（21-25年）」期間中、外資の国内市場参入に関するネガティブリスト（制限リスト）の継続的な縮小、製造業分野における参入制限の全面撤廃から、22の自由貿易試験区が全国を網羅する「雁行的な連携体制（広域的な役割分担と特色の発揮）」の構築、海南省（Hainan）の自由貿易港としての「全島保税運用」の開始まで、中国の開放はその範囲、力、深さが着実に拡大している。

ルール、規制、管理、基準などを含む制度型開放を段階的に拡大し、ビジネス環境の継続的な改善を図ることで、中国という巨大市場は世界にとってますます大きなチャンスとなりつつある。

過去5年間で、中国に新設された外資系企業は累計22万9000社に達し、多国籍企業の地域本部や研究開発センターも顕著に増加した。外資企業はその行動によって中国市場への信任票を投じている。

14億人を超える人口と4億人以上の中間所得層を擁する超巨大市場は、「中国と共に歩むことは、機会と共に歩むこと」という国際的な共通認識を生み出した。世界経済フォーラム（WEF）」のサーディア・ザヒディ（Saadia Zahidi）執行理事も「中国の広大な市場空間、開放的で包容力のある投資環境、安定した政策見通しは、世界の企業にとって大きな魅力である」と評価している。

高水準の開放は、中国にとっても世界にとっても意義深い大事業である。中国は150を超える国や地域の主要貿易相手国となり、30の国や地域と23の自由貿易協定を締結し、貨物貿易とサービス貿易の規模はいずれも世界のトップクラスに位置している。

こうした実績の背後には、高水準の開放を推進することで生み出される力強い発展の原動力が存在する。「ラオス中国鉄道」による越境貨物輸送量は1500万トンを突破し、中国と欧州を結ぶ「中欧国際貨物列車）」の累計運行本数は11万本を超え、「一帯一路」の共同建設は互恵的発展の新たな空間を絶えず切り拓いている。

世界と機会を共有する中国は、協力のパイをさらに大きくし、発展の力をより強めることに力を注いでいる。国連貿易開発会議（UNCTAD）のレベッカ・グリンスパン（Rebeca Grynspan）事務局長は「中国が開放的な貿易を提唱し、貿易と投資の発展への貢献を重視してきたことは、20世紀から21世紀にかけての世界の経済発展における極めて重要な模範だ」と指摘している。

近年、経済のグローバル化は逆風に直面し、単独主義や保護主義の台頭が「世界の経済成長の原動力はどこにあるのか」という世界的な懸念を引き起こしている。

経済のグローバル化は生産力の発展に伴う客観的な要請であり、科学技術の進歩がもたらした必然的な結果であり、歴史の大きな潮流である。百年に一度の大変局に直面する中で、中国は経済のグローバル化と新たな科学技術革命の潮流に順応し、高水準の開放を一貫して堅持している。自国の発展ニーズと国際社会の期待の双方に応え、より広範で、より幅広い分野で、より深い対外開放の新たな枠組みを加速的に構築し、各国に向けてより大きな発展の機会をもたらそうとしている。

国際社会は中国を「緊張する世界貿易の情勢の中で、中国は『安定の錨』としての役割を果たしている」「開放と協力を重視する中国は、世界経済発展を推進する重要な力である」と高く評価している。高水準の対外開放を揺るぎなく推進し、開放的で協調的な多国間貿易体制を断固として守り抜こうとする中国の姿勢は、世界の発展にとって貴重な安定性と確実性をもたらしている。

中国の対外開放の扉は閉ざされることはなく、これからもさらに大きく開かれていく。現代化を継続的に推し進める中国は、必ずや各国の共通の発展に向けて広大な機会を創出し、世界の人びとにより多くの恩恵をもたらすことになるであろう。(c)People’s Daily /AFPBB News

