【1月30日 AFP】米警察が、ボクシング元世界王者のジャーボンテイ・デービス（31）容疑者を暴行容疑などで逮捕した。元パートナーが、デービス容疑者から身体的暴行、拉致、精神的苦痛を受けたとして通報していた。

マイアミの警察当局はSNSで、地元および連邦当局の合同作戦により、デービス容疑者を28日に逮捕したと発表している。

デービス容疑者は昨年10月27日、通報したコートニー・ロッセルさんが働くストリップクラブに現れると、ロッセルさんに外へ出るよう強要して駐車場まで引きずっていき、首をつかんだり、押し倒したり、後頭部を殴ったりしたという。

デービス容疑者は、昨年11月にユーチューバーからプロボクサーに転身したジェイク・ポール（米国）と対戦予定だったが、告発により試合は中止となった。

その強打から「タンク」の愛称で知られるデービスは、スーパーフェザー級、ライト級、スーパーライト級で世界タイトルを獲得しており、プロ戦績は30勝（28KO）、1分けで無敗を維持している。

デービス容疑者が暴行やドメスティックバイオレンス（DV）で疑いをかけられたのは今回が初めてではない。昨年7月には、その前月に元パートナーで2人の子どもの母親を暴行した疑いで、暴行およびDVの容疑で逮捕された。しかし、その女性が訴追を望まなかったため、起訴は取り下げられた。(c)AFP