【1月31日 CGTN Japanese】2026年ミラノ・コルティナ冬季五輪は、北京時間2月7日から23日まで開催されます。スキーマウンテニアリング（山岳スキー、略称スキーモ）は、今大会で唯一新たに採用された競技です。

冬季五輪の歴史を振り返ると、山岳スキーは1924年、1928年、1936年、1948年の4大会で競技種目として採用されたことがあります。その後、開催地域の制約などの理由から、長年にわたり冬季五輪の舞台から姿を消していました。今年のミラノ冬季五輪では、78年ぶりに新たなスタイルで復帰します。

今大会の山岳スキーは、男子スプリント、女子スプリント、混合リレーの3種目が実施され、合わせて3個の金メダルが授与されます。最初の金メダルは、女子スプリント決勝で決まる予定です。

中国は、五輪予選となる混合リレーの総合ポイントで世界8位となり、混合リレー1枠に加え、男子・女子スプリントそれぞれ1枠の出場資格を獲得し、全種目への出場が決まりました。中国の山岳スキー代表は、冬季五輪初出場となります。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

