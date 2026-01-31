【1月31日 CGTN Japanese】中国国際貿易促進委員会（CCPIT）は1月28日に開いた記者会見で、中国国内にある米系企業団体の中国米国商会が最近発表した「2026年中国ビジネス環境調査報告」を公表しました。報告によると、調査を受けた外資系企業の約6割が中国での投資拡大を計画しているとのことです。

報告によると、回答した企業の半数以上は2025年に黒字または大幅な黒字を見込んでおり、約6割が中国での投資拡大を計画しています。また、7割以上の企業は、生産や調達プロセスを中国国外に移転する考えはまだないとのことです。

CCPITの王文帥報道官は、「これは中国が間違いなく外資系企業の長期的な投資と事業展開にとって条件の良い場所となることを反映している」と述べました。

王報道官はまた、「CCPIT は2025年、外資系企業支援専門チームの枠組みに基づき、中国で事業展開する外資系企業が直面する一連の問題を広範囲で収集・解決してきた。情報コンサルティングサービスが全面的に拡大し、多くの要因により外資系企業が中国の将来の発展を楽観視している」と分析しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

