【2月5日 東方新報】グリーン電力証書（緑証）は、中国が再生可能エネルギーによる電力の生産・消費を認定する唯一の証明書だ。中国国家能源局が22日に発表したデータによると、2025年に同局が発行した緑証は累計29.47億枚で、このうち取引可能な緑証は18.93億枚だった。

2025年12月には、国家能源局が緑証を2.11億枚発行した。対象となった再生可能エネルギー発電プロジェクトは68.87万件で、取引可能な緑証は1.50億枚と全体の71.32%を占めた。

2025年12月の全国の緑証取引量は2.02億枚で、このうちグリーン電力取引に伴う緑証は2275万枚だった。2025年通年では、全国の緑証取引量は累計9.30億枚で、うちグリーン電力取引に伴う緑証は2.50億枚となった。

国家能源局によると、2025年12月の緑証取引の平均価格は、電力の生産年が2024年の緑証が1枚当たり1.12元（約25円）、電力の生産年が2025年の緑証が1枚当たり5.15元（約117円）だった。(c)東方新報/AFPBB News

