【1月29日 CGTN Japanese】深宇宙探査分野の総合的かつ革新的な人材を育成するため、中国科学院大学星間航行学院が1月27日に正式に発足しました。同学院は、北京市郊外にある国家レベルの科学研究拠点・懐柔科学城にある既存の最先端科学、コアテクノロジー、戦略的応用という三つのプラットフォームを基盤として、新たに無人機によるスマート巡航シミュレーションプラットフォーム、宇宙科学衛星の全工程教育実践プラットフォーム、恒星間航行における宇宙・地上連携実験教育・イノベーションプラットフォームなど、計六つの特色あるプラットフォームを設立し、学生に没入型の学習環境を提供します。

中国科学院大学は同学院の発足当日、恒星間航行人材育成専門教育・指導委員会第1回全体会議を開きました。専門家の紹介によると、同学院は現在、この専門教育プログラムの支援を受けて、カリキュラム設計を進めており、従来の教育モデルとの最大の違いは、分野間の壁を完全に取り払った学際的なアプローチだということです。

恒星間航行人材の育成専門教育は、中国科学院工程熱物理研究所、宇宙科学センター、地質地球研究所など複数の研究機関の優れたリソースと力を結集し、国家の重要プロジェクトを指針として、人材育成のためのトップレベルの設計を行っていく方針です。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

