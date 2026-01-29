【1月29日 CGTN Japanese】中国の第14期全国人民代表大会第4回会議と中国人民政治協商会議第14期全国委員会第4回会議（略称「両会」）はそれぞれ2026年3月5日と3月4日に北京で開幕します。全人代常務委員会弁公庁と全国政協弁公庁は1月27日、国内外の記者の取材を歓迎すると発表しました。

両会の取材には、申し込みの手続きが必要です。中国に駐在している外国の記者はプレスセンターに、臨時に来中する外国の記者は所在国の中国大使館・領事館または中国外交部が授権したビザ（査証）発給機関に申し込みます。申し込み締め切りは2月3日です。

両会のプレスセンターは、北京市復興路乙11号の梅地亜中心（メディアセンター）に設置され、両会を取材する国内外の記者に応対します。プレスセンターの運用開始日は2月27日です。

二つのプレスセンターのウェブサイトで、取材情報や取材関連情報を適時発表します。第14期全人代第4回会議のプレスセンターのウェブサイトのURLはhttps://www.npc.gov.cnです。全国政協第14期第4回会議のプレスセンターのウェブサイトのURLはhttps://www.cppcc.gov.cnです。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

