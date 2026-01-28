【1月28日 CGTN Japanese】第19回アジア金融フォーラムが1月26日、香港で開幕しました。今回のフォーラムは「変局の中での協力、新たな情勢でのウィンウィン」をテーマとしています。フォーラムでは40を超えるテーマ別講演やディスカッションセッションなどが開かれ、60以上の国と地域から政界、産業界、金融界の代表3600人以上が出席しています。



「協力の促進、手を携えてウィンウィンを実現」をテーマとするディスカッションにおいて、アジアインフラ投資銀行（AIIB）の鄒加怡総裁は、世界的な不確実性と分断が深まる中で、多国間協力が長期投資の維持と共同発展の実現に極めて重要であると強調しました。



世界は目下、複雑で深刻な変化を経験しており、各国ではエネルギー供給、強靭（きょうじん）なインフラ、デジタル相互接続、気候変動緩和と適応などの分野で投資需要が継続的に高まっています。



鄒総裁は、「資金調達コストの上昇と公的財政が圧迫される状況下で、多国間協力の強化は政策基準の調整、リスク分担、予見可能性の安定化に寄与し、長期投資に必要な条件を整える。今後AIIBは加盟国や他の多国間開発銀行、国際金融機関との協力を深化させ、長期資本を生産的で持続可能な発展分野に導いていく」と表明しました。



関連データによると、26日時点でAIIBは361件のプロジェクトを承認したほか、総額695億ドルの融資も承認しており、アジア域内外の40の加盟国に利益をもたらしています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

