【1月28日 CGTN Japanese】中国公安部の統計によると、中国の原動機付き車両の保有台数は2025年には全国で4億6900万台に達し、そのうち自動車は3億6600万台となっています。原動機付き車両の運転免許所持者は5億5900万人に達し、そのうち自動車運転免許取得者数は5億2500万人となっています。また、2025年に新規登録した原動機付き車両は3535万台、新たに運転免許を取得した人は2051万人に上っています。

自動車保有台数が100万台を超えている都市は2024年より7都市増え、全国で103都市となっています。その中で、自動車保有台数が200万台を超えている都市は47都市、300万台を超えているのは27都市、500万台を超えているのは7都市です。

2025年末時点で、EVなどの新エネルギー車保有台数は全国で4397万台に達し、自動車全体の12.01%を占めています。

それと同時に、自動車譲渡登録件数も増え続け、中古車取引市場は活気を見せています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

