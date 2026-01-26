【1月26日 CGTN Japanese】中国商務部によると、中国の電子商取引（EC）は2025年まで安定して発展し、同年まで13年連続で世界最大のネット小売市場でした。ネット小売市場の発展は消費の増加や産業のモデルチェンジの促進、国際協力の強化を後押ししています。

政府関連部門はデジタル消費政策を打ち出して実行してきました。例えばネットを通じて春節（旧正月、2026年は2月17日）用品祭などの消費拡大活動を開催し、質のよいECを育成しています。また、国家統計局によれば、2025年に全国の実物商品のオンライン小売額は前年比5.2%増で、社会消費財小売総額の増加への貢献率は36.2%だったとのことです。

産業分野におけるECは企業に恩恵をもたらすことで、企業の発展を強力にけん引しています。「数商興農」（デジタル商取引による農業振興）活動が広西チワン族自治区や四川省、寧夏ホイ族自治区、山東省で展開され、ECサイトと農業企業、協同組合の連携を強め、「EC+産業ベルト」の組み合わせを推進し続けており、これまでに500回近くの企業支援マッチング活動が需要側と供給側の受発注を結び付け、生産能力の活用に貢献し、デジタルスマート化の転換における協力を後押ししてきました。

また、「シルクロードEC」は世界に恩恵をもたらし、共栄を促進しています。中国は2025年、ケニア、バングラデシュ、エジプトと「シルクロードEC」の協力メカニズムを新たに構築し、カザフスタンとは同メカニズムを格上げし、「シルクロードEC」での協力相手国を36カ国に拡大しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

