【1月25日 AFP】米国人クライマーのアレックス・オノルドさん（40）は25日、台湾の高層ビル「台北101」の登頂に成功した。ロープやハーネス、安全ネットを使わない登頂としては史上初の成功例となった。

高さ508メートル、101階建てのタワー周辺には、オノルドさんの登頂を一目見ようと数百人の見物人が集まった。登頂の様子は動画配信サービス、ネットフリックスでも生中継された。

登頂までに要した時間は約1時間半。挑戦を終えたオノルドさんは、ロープを使って妻の待つ地上に降りた。

イベント後の記者会見では「時間は有限だ」とし、人は「それを最善の方法で使うべきだ」と述べ、「一生懸命努力すれば困難なことも成し遂げられる」と付け加えた。

これまでにも世界有数の険しい岩壁をいくつも制覇してきたオノルドさんは、2017年に米ヨセミテ国立公園の「エル・キャピタン」を登り、世界的な名声を得た。この巨大な花崗岩の一枚岩は、技術的難易度が極めて高いことで知られる。

台北101の登頂については、過去に申請を断られたことがあるとしつつ、自身の達成リストに加えるのが夢だったと語った。「10年以上を経てこのプロジェクトが実現した。本当に素晴らしい機会だ」と喜びを示した。

スパイダーマンの異名を持つ仏人クライマー、アラン・ロベールさんも2004年に台北101の登頂に成功しているが、当時は悪天候のため安全ロープを使用していた。

台湾の頼清徳総統もオノルドさんの登頂を祝福し、フェイスブックに「緊張感があり、本当に感動的だ」と投稿した。(c)AFP