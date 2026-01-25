この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【1月25日 AFP】全豪オープンテニスは24日、男子シングルス3回戦が行われ、大会第4シードのノバク・ジョコビッチ（セルビア）は6-3、6-4、7-6（7/4）でボティク・ファン・デ・ザンスフルプ（オランダ）を下し、前人未到の四大大会（グランドスラム）マッチ通算400勝目を挙げた。

38歳のジョコビッチはセンターコートの熱狂的な観客の前で、メジャー大会での歴代勝利記録数を更新し、16強入りを果たした。歴代2位は369勝のロジャー・フェデラー（スイス）、同3位は365勝を挙げている女子のセレーナ・ウィリアムス（米国）となっている。

歴代最多となる10度の全豪制覇を飾っているジョコビッチはまた、大会通算のマッチ勝利数を102に伸ばしており、フェデラーと肩を並べた。

これまでグランドスラムで24度の優勝を果たしていいるジョコビッチは、ここ最近結果を出しているヤニック・シナー（イタリア）とカルロス・アルカラス（スペイン）の間に割って入ろうとする中、好調ぶりを見せている。

「まだ若い選手たちには『やれるぞ』というところを見せようと頑張っている。まだここにいる。踏みとどまっている」と話したジョコビッチは、「もちろんアルカラスとシナーは世界で最も優れた2人だ。今の彼らは、僕ら全員とは別次元のテニスをしている。それでもコートに立ってボールが転がり始めれば、いつだってチャンスはある。特にここはキャリアの中で最も多くのものを与えてくれたコートだから」と述べた。

一方でジョコビッチは、昨季はグランドスラムすべてで4強入りを果たしたものの決勝には進めなかったこともあり、「先走るつもりはないと」慎重な姿勢を見せている。(c)AFP