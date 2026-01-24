【1月24日 AFP】英国で13年間にわたり元妻の意識を鎮静剤で失わせ、自らレイプ（男性器を女性器・肛門・口に故意に挿入する行為）したり、他の男にレイプや性的暴行をさせたりしていたとされる男の裁判で、フィリップ・ヤング被告（49）は23日、元妻に薬物を投与しレイプした罪を認めた。

保守党の地方議員だったヤング被告は、レイプ、盗撮、心神喪失・抗拒不能の状態にする目的での薬物投与など、56件の罪のうち48件を認めた。犯行は2010年から2023年に行われたとされる。

ヤング被告はイングランド南東部ウィンチェスター刑事法院で、匿名の法的権利を放棄して審理に出席していた元妻ジョアン・ヤングさん（48）の前で、罪を認めた。

ヤング被告は、児童ポルノ画像および過激な画像の所持の罪については否認した。

ジョアンさんに対するさまざまな性犯罪で起訴されている31～61歳の5人の男も23日、同じ裁判所に出廷した。

5人のうち4人は無罪を主張している。残る1人はまだ罪状認否を行っていない。

ウィルトシャー警察のジェフ・スミス警視は23日の罪状認否後、ジョアンさんの「信じられないほどの勇気」に敬意を表した。

「この事件の被害者であるジョアンさんは、匿名性を保持するという自動的に与えられる法的権利を放棄することを決断した」と述べた。

この事件は、見知らぬ男数十人を募って当時妻だったジゼル・ペリコさんをレイプさせたとして2024年12月に加重レイプ罪で拘禁20年を言い渡されたフランス人のドミニク・ペリコ受刑者の事件と似ている。こちらの事件でも被害者のジゼルさんが匿名の権利を放棄した。(c)AFP