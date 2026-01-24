この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【1月24日 AFP】女子テニスのココ・ガウフ（米国）は23日、現在開催中の全豪オープンテニスで大坂なおみが着用したクラゲをモチーフにした衣装について「かっこいい」「すごい」と感想を述べたものの、自身が大胆なファンションで主張する準備はできていないと明かした。

4度の四大大会（グランドスラム）制覇を誇る大坂は、白い日傘を手に、長いベールがついた白い帽子をかぶって全豪の女子シングルス1回戦のコートに登場した。

試合では傘を置き、帽子も外したが、ターコイズ色と緑色のテニスウエアのデザインにもテーマは反映されていた。

ガウフは全米オープンと全仏オープンで優勝しているものの、全豪制覇の経験はない。一方で大坂はオーストラリア・メルボルンで2度優勝しており、それゆえ目を引くファッションを実現できるとガウフは考えている。

「過去にもアイデアはあったけど、私はいつも大会で優勝した後にやりたいと思っていた」とガウフ。

「本当にとんでもない登場の仕方で、本当にクールだと思った」「彼女がスポーツ界やファッション界でやっていることは本当にクールだし、テニスに新たな視線を向けさせていると思う」(c)AFP