【1月25日 CGTN Japanese】中国では春節（旧正月、2026年は2月17日）の前後に、極めて多くの人が帰省や旅行などで地域間を移動します。そのため、春節期間中に旅客の円滑な移動を確保するように「春運」と呼ばれる特別輸送体制が敷かれます。北京市内では1月21日、2026年の春運に関する作業部会が開かれ、今年の春運期間中における地域を跨って移動する人数と鉄道・航空による旅客輸送量がいずれも史上最高を更新すると見込まれています。

中国では、2026年の春節連休は2月15～23日の計9日間で、春運は2月3日～3月13日の計40日間です。

春運初日の2月2日の鉄道乗車券の販売は1月19日に始まりました。都市間鉄道を運営する中国国家鉄路集団によると、2026年の春運期間中に鉄道を利用する旅客数は前年同期比5%増の5億3900万人に達する見込みです。また、春節前のピークは2月13日で、春節後のピークは2月23日になると予測されています。

一方、中国民用航空局は2026年の春運期間中に全国で航空便の利用者数は9500万人に達し、過去最高を記録する見込みと発表しました。今年の春節は2月17日と比較的遅いために、春節後には学生や社会人のUターンラッシュがより集中し、ピーク時には1日当たりの旅客数が260万人に達すると予測されています。

同会議では、今年の春運期間中、自家用車による移動が依然として主流になると明らかにされました。


