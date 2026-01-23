この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【1月23日 AFP】イラン革命防衛隊（IRGC）の司令官は22日、大規模デモ抗議を受けて「引き金に指をかけている」と米政権に警告を発した。

モハンマド・パクプール司令官は、イスラエルと米国に対し「イラン革命防衛隊と親愛なるイランは、最高司令官の命令と措置を実行する準備ができており、これまで以上に引き金に指をかけている」と述べた。

また別の防衛隊高官は、米国が攻撃に出た場合、「米国のすべての利益や基地、影響拠点」がイラン軍にとって「正当な標的」になると警告した。

昨年12月下旬から始まった抗議活動はイランを揺るがしたが、数千人が死亡したとされる弾圧やインターネット遮断の措置を受け、デモは勢いを失った。

一方、スイス東部ダボスで開催された世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）からの帰路でドナルド・トランプ米大統領は、米国が「万が一に備えて」イランに向けて「大規模な艦隊」を派遣していると述べた。

トランプ氏は、大統領専用機エアフォースワンの機内で記者団に対し、「何も起こらないことを望むが、非常に注意深く見守っている」と続けた。(c)AFP